Число министерств в Узбекистане сократят в два раза

В Узбекистане планируется вдвое сократить количество министерств и ведомств в рамках реформы государственного управления. Об этом заявил во вторник, 20 декабря, президент республики Шавкат Мирзиёев во время ежегодного обращения к парламенту страны и народу.

В частности, число министерств и ведомств уменьшится с 61 до 28.

«Будут четко определены функции министерств и комитетов, агентств и инспекций, круг полномочий каждого из них», — отметил президент.

Мирзиёев подчеркнул также, что каждый министр, не справившийся со своей работой, должен будет уйти в отставку.

«Отныне министры не будут работать по старинке. Если у министра нет четких стратегических подходов в своей сфере и его деятельность не облегчает проблемы людей, скажите, какая польза от такого руководителя? На своих постах останутся лишь глубоко знающие свою сферу, самоотверженные, добившиеся поддержки народа», — добавил Мирзиёев во время выступления.

Ранее, в июне текущего года, Мирзиёев предложил принять поправки в конституцию через референдум. Он подчеркнул, что проведение всенародного референдума будет соответствовать принципу, что «единственным источником и автором конституции является народ». Новый вариант конституции предусматривает, помимо прочего, лишение Каракалпакстана суверенного статуса и права выхода из состава Узбекистана путем референдума.

Действующая конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. За этот период поправки в нее вносились 15 раз.