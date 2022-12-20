В Киеве сообщили об отключении водоснабжения во всех районах

Во всех районах Киева отключено водоснабжение из-за повреждений энергетических объектов. Об этом сообщается на сайте Киевводоканала во вторник, 20 декабря.

«В связи с аварийной ситуацией водопроводные станции Киевводоканала отключены от энергопитания. Из-за этого отсутствует водоснабжение во всех районах столицы», — говорится в сообщении.

Киевская городская администрация в свою очередь также предупредила жителей о перебоях с водоснабжением.

Кроме того, городские власти также отмечают, что вынуждены отключать в городе котельные из-за дефицита электроэнергии.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Киеве продолжаются экстренные отключения света, которые начались накануне.

19 декабря бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается «очень критической». В «Укрэнерго» также признали, что ситуация в энергосистеме страны тяжелая.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Однако официальной информации о последних ударах, о которых утверждает украинская сторона, от Минобороны РФ не поступало.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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