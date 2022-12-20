Петербуржцам пообещали морозную погоду во вторник

Во вторник, 20 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается мороз до –10 градусов. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Существенных осадков при этом в течение дня не ожидается. Однако на дорогах образуется гололедица.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с.

Ранее, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» пообещал москвичам потепление до +3 градусов до конца недели.

В этот же день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидаются морозы, однако на протяжении недели погода будет переменчивой.