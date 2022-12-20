Движение по Крымскому мосту ограничат 21 декабря из-за ремонтных работ

Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничат в среду, 21 декабря, в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщили 20 декабря в Минтрансе РФ.

Согласно информации министерства, движение будет временно ограничено с 12 часов дня, а с 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — предупредил Минтранс в своем Telegram-канале.

Такое же ограничение движения действовало на Крымском мосту накануне, 19 декабря. Это связано с тем, что рабочие продолжают устранять повреждения после взрыва грузовика 8 октября.

7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой, автомобильной, части моста.

5 декабря была открыто движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета. Президент России Владимир Путин посетил объект, а также лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе.

8 октября в результате взрыва грузовика в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.