Движение по Крымскому мосту ограничат 21 декабря из-за ремонтных работ
Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничат в среду, 21 декабря, в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщили 20 декабря в Минтрансе РФ.
Согласно информации министерства, движение будет временно ограничено с 12 часов дня, а с 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено.
«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — предупредил Минтранс в своем Telegram-канале.
Такое же ограничение движения действовало на Крымском мосту накануне, 19 декабря. Это связано с тем, что рабочие продолжают устранять повреждения после взрыва грузовика 8 октября.
7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой, автомобильной, части моста.
5 декабря была открыто движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета. Президент России Владимир Путин посетил объект, а также лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе.
8 октября в результате взрыва грузовика в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.