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Движение по Крымскому мосту ограничат 21 декабря из-за ремонтных работ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничат в среду, 21 декабря, в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщили 20 декабря в Минтрансе РФ.

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Согласно информации министерства, движение будет временно ограничено с 12 часов дня, а с 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — предупредил Минтранс в своем Telegram-канале.

Такое же ограничение движения действовало на Крымском мосту накануне, 19 декабря. Это связано с тем, что рабочие продолжают устранять повреждения после взрыва грузовика 8 октября.

7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой, автомобильной, части моста.

5 декабря была открыто движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета. Президент России Владимир Путин посетил объект, а также лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе.

8 октября в результате взрыва грузовика в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

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