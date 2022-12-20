В МИЦ «Известия» обсуждают сотрудничество РФ и Китая по обеспечению стабильности в Афганистане. Трансляция
- Новости
- Политика
- В МИЦ «Известия» обсуждают сотрудничество РФ и Китая по обеспечению стабильности в Афганистане. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 20 декабря, проходит круглый стол на тему: «Российско-китайское стратегическое взаимодействие в обеспечении безопасности в Афганистане после вывода войск США».
25 декабря — годовщина ввода советских войск в Афганистан в 1979 году. Как сейчас в Афганистане складывается ситуация в области безопасности? Какие интересы у России, Китая и других внешних игроков? Каковы перспективы российско-китайского сотрудничества в обеспечении стабильности в Афганистане?
Участники:
- Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам;
- Гуань Гуйхай, исполнительный вице-президент Института международных и стратегических исследований Пекинского университета, директор Центра современных российских исследований Пекинского университета;
- Михаил Конаровский, чрезвычайный и полномочный посол России, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, член РСМД;
- Чжао Хуашэн, специальный эксперт China Forum Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа.
В рамках круглого стола будет презентован доклад РСМД и Института международных и стратегических исследований Пекинского университета «Российско-китайское стратегическое взаимодействие в обеспечении безопасности в Афганистане после вывода войск США».