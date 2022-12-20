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Жительница Крыма отдала мошенникам больше 2 млн рублей

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В Крыму местная жительница отдала мошенникам 2,1 млн рублей, пытаясь по их инструкциям «сохранить» деньги. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

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Инцидент произошел в Нижнегорском районе республики. Мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками полиции и работниками банка и заявили об угрозе взлома ее счета. Потерпевшую переключали с одного «специалиста» на другого, чтобы усыпить бдительность. После этого женщине заявили, что специально для нее создан «безопасный счет», на который надо перевести средства, чтобы сохранить их.

«Женщина, направилась в одно из отделений банка, где выполнила операцию по переводу своих денежных средств на «резервный» банковский счет, тем самым пополнив копилку мошенников на крупную сумму», — рассказали в МВД.

Как отмечается в материале, всего за неделю ущерб крымчан от действий мошенников составил более 6,5 млн рублей.

Ранее, 21 ноября, в Центробанке (ЦБ) предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Злоумышленники стали обзванивать держателей банковских карт от имени полицейских, сообщая о якобы утечке данных. Под этим предлогом у потенциальных жертв выспрашивают конфиденциальную информацию, чтобы похитить деньги.

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