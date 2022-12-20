Жительница Крыма отдала мошенникам больше 2 млн рублей

В Крыму местная жительница отдала мошенникам 2,1 млн рублей, пытаясь по их инструкциям «сохранить» деньги. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в Нижнегорском районе республики. Мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками полиции и работниками банка и заявили об угрозе взлома ее счета. Потерпевшую переключали с одного «специалиста» на другого, чтобы усыпить бдительность. После этого женщине заявили, что специально для нее создан «безопасный счет», на который надо перевести средства, чтобы сохранить их.

«Женщина, направилась в одно из отделений банка, где выполнила операцию по переводу своих денежных средств на «резервный» банковский счет, тем самым пополнив копилку мошенников на крупную сумму», — рассказали в МВД.

Как отмечается в материале, всего за неделю ущерб крымчан от действий мошенников составил более 6,5 млн рублей.

Ранее, 21 ноября, в Центробанке (ЦБ) предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Злоумышленники стали обзванивать держателей банковских карт от имени полицейских, сообщая о якобы утечке данных. Под этим предлогом у потенциальных жертв выспрашивают конфиденциальную информацию, чтобы похитить деньги.