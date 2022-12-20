Вокалист The Specials Терри Холл скончался на 64-м году жизни

Вокалист британской ска-группы The Specials Терри Холл скончался в возрасте 63 лет. Об этом 20 декабря сообщила группа в социальных сетях.

«С большой скорбью мы сообщаем о кончине после непродолжительной болезни Терри, нашего прекрасного друга, брата и одного из самых блестящих певцов, авторов песен и текстов, которых когда-либо видела эта страна», — говорится в заявлении.

Холл родился 19 марта 1959 года в Ковентри. В 1977 году он присоединился к The Specials и оставался ее вокалистом до распада группы в 1981 году. После этого он занимался сольной карьерой и участвовал в ряде других музыкальных проектов.

В 2008 году Холл вновь стал выступать с The Specials после ее второго воссоединения. Он оставался основным вокалистом для своей смерти.