В Киеве и Днепропетровской области продолжатся экстренные отключения света

Экстренные отключения света продолжаются 20 декабря в Киеве и Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе украинской энергокомпании ДТЭК.

«В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света», — говорится в сообщении на сайте ДТЭК «Киевские электросети».

Аналогичная ситуация, как пояснили в энергокомпании, в Днепропетровской области. Кроме того, в Кривом Роге возможны экстренные, аварийные и веерные отключения света, отметил мэр города Александр Вилкул.

Накануне ДТЭК сообщала, что экстренные отключения света также введены в Киеве и Днепропетровской области.

19 декабря бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается «очень критической». В «Укрэнерго» также признали, что ситуация в энергосистеме страны тяжелая.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Однако официальной информации о последних ударах, о которых утверждает украинская сторона, от Минобороны РФ не поступало.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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