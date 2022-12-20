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Власти Британии проведут переговоры с профсоюзами для обеспечения работы медиков

FT: в Великобритании министр Баркли проведет переговоры с профсоюзами для обеспечения работы скорой помощи
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Фото: Global Look Press/Tejas Sandhu
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Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Стив Баркли проведет переговоры с представителями профсоюзов работников скорой помощи, чтобы обсудить с ними работу службы во время предстоящих забастовок. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает газета Financial Times.

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В материале поясняется, что Баркли попытается договориться с профсоюзами о бесперебойной работе скорой помощи во время предстоящих забастовок в среду. Однако газета утверждает, что большинству пациентов всё равно предстоит самостоятельно добираться до больниц во время протестов.

Профсоюзные лидеры в свою очередь предупредили, что забастовки могут продолжиться в ближайшие полгода, однако они надеются урегулировать конфликт до Рождества. Кроме того, протестующие уверены, что общество поддерживает их.

В статье указывается, что предстоящий протест с требованиями о повышении заработной платы пройдет вслед за второй общенациональной забастовкой медсестер, запланированной на вторник.

До этого, 15 декабря, в Великобритании прошла первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения. Акции проходили в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, в них поучаствовали десятки тысяч членов Королевского колледжа медсестер с требованиями о повышении зарплат.

Телеканал CNN отмечал, что кризис в сфере здравоохранения наблюдается в Британии последние несколько лет: медицинские учреждения испытывают трудности из-за нехватки кадров, большого спроса на услуги и ограниченного финансирования отрасли.

17 декабря железнодорожная компания Eurostar сообщила об отмене поездов между Великобританией и другими европейскими странами из-за забастовок.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что Великобритания из-за протестов потеряла в 2022 году самое большое количество рабочих дней с 1990 года. В частности, в октябре из-за проведения забастовок было потеряно 417 тыс. рабочих дней, что является рекордным показателем с ноября 2011 года.

До этого, 9 декабря, несколько тысяч сотрудников Королевской почты Великобритании организовали забастовку перед Вестминстерским дворцом в Лондоне, требуя повышения заработной платы.

В Великобритании наблюдается волна забастовок и митингов работников разных сфер на фоне рекордной инфляции и усугубления экономической ситуации в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других отраслей.

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