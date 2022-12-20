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«Транснефть» получила заявки на прокачку нефти от Польши и Германии на 2023 год
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«Транснефть» получила заявку на прокачку нефти от Польши и Германии на 2023 год

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В компанию «Транснефть» поступили заявки от Польши и Германия на прокачку нефти, несмотря на заявления о намерении отказаться от российских поставок. Об этом 20 декабря в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава компании Николай Токарев.

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По его словам, страны запросили прокачку нефти не только на декабрь, но и на 2023 год.

«К нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн т дайте нам и на декабрь 360 тыс. т, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — рассказал Токарев.

В начале декабря сообщалось о заявке, поступившей в «Транснефть» от крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Польши Orlen, на поставку 3 млн т российской нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году.

По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елены Зотовой, компания Orlen намерена стать доминирующим поставщиком нефти и нефтепродуктов в Германию. А заменить российскую нефть планируется дорогой саудовской.

Однако то, что компания всё же отправила заявку «Транснефти», говорит о том, что Варшава готовится к разным вариантам развития событий, отметила она.

2 сентября главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть. Также государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель. При этом страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Российская Федерации не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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