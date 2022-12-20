Опубликованы кадры работы расчетов РСЗО «Град»

Министерство обороны России 20 декабря опубликовало кадры работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

На записи видно, как российские военные готовятся нанести удар по вражеским позициям, которые обнаружил беспилотник. После этого артиллеристы уничтожили опорные пункты противника.

«Прямое свидетельство успешной подготовки наших военнослужащих — уничтоженные позиции противника», — отметили в Минобороны.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Александр Соловьев показал, как расчеты реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил России нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

В октябре корреспондент «Известий» Александр Сафиулин оценил боевую мощь РСЗО «Град». Он указал, что после получения разведданных расчеты «Градов» выпускают снаряды меньше чем за минуту и у противника нет шанса на смену позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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