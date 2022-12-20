Енотовидная собака Буба впала в спячку в Московском зоопарке

В Московском зоопарке впала в спячку енотовидная собака Буба. Об этом 20 декабря рассказали в пресс-службе зоопарка.

«В начале декабря енотовидная собака Буба переехала в новый вольер, обустроенный специально для нее. Переезд произошел заблаговременно, чтобы максимально облегчить собаке подготовку к зимнему сну», — сообщается в Telegram-канале зоосада.

Вольер находится на территории сектора «Фауна России», одновременно под крышей и на открытом воздухе. Среда в нем обогащена на нижнем ярусе, так как енотовидные собаки в отличие от енотов плохо лазают.

«Перед переходом в зимний сон Бубе предлагали ее любимые лакомства, совпадающие с задачами зимнего рациона, — говядину, курицу, креветки. Это позволило ей быстро набрать вес, чтобы обзавестись запасами на зиму», — рассказали в зоопарке.

Корм будет предлагаться Бубе 1–2 раза в неделю в зависимости от погоды.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в Московском зоопарке тушканчики впервые впали в зимнюю спячку в естественных условиях. Ранее в осеннее время, когда тушканчики уже достаточно сонные, сотрудники зоопарка сажали их в специальный домик и отправляли в холодильник. В этом же году специалисты решили проверить, смогут ли животные заснуть в естественных условиях — в уличном вольере.

В начале ноября белогрудые ежи также уснули на зиму. Животные заранее подготовили места для ночлега. Они спят в углублениях, которые утепляют травой и сухими листьями. Иногда ежи зимуют несколько лет в одном и том же укрытии.