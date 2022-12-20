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СМИ узнали о намерении «Зенита» запросить за Клаудиньо у «Палмейраса» €15-17 млн

Goal: «Палмейрас» обсудит с «Зенитом» трансфер Клаудиньо
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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» планирует приобрести полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо. Об этом 19 декабря пишет издание Goal со ссылкой на источник.

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По его информации, первые переговоры между руководством «Палмейрас» и представителями «Зенита» пройдут уже на этой неделе. Также в них поучаствуют агенты 25-летнего футболиста. Обе стороны планируют подписать соглашение до конца года.

Отмечается, что сам Клаудиньо хочет поменять клуб и вернуться на родину, так как «Зенит» не может выступать в еврокубках. В подписании также заинтересована петербургская команда, которая оценивает игрока в €15–17 млн.

В августе 2021 года клуб приобрел Клаудиньо за €15 млн. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

В сезоне-2022/23 Клаудиньо забил три гола и сделал восемь результативных передач в 19 матчах за «Зенит», добавляет «Спорт-Экспресс».

В августе стало известно, что российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор». До этого футболист играл за «Зенит».

Соглашение с футболистом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год. Зарплата Дзюбы в новом клубе составит €1,8 млн с учетом бонусов.

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