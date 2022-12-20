В Красноярском крае 28 учеников отравились в лицее

В лицее № 103 в городе Железногорске Красноярского края произошло массовое отравление учащихся. Об этом 20 декабря сообщили в региональной прокуратуре.

«Установлено, что в период с 10 по 19 декабря 28 учащихся в возрасте от семи до 10 лет обратились с жалобами на плохое самочувствие. Предварительно им выставлен диагноз «острая кишечная инфекция», — сообщили в ведомстве.

Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении. В здании лицея были проведены дезинфекционные мероприятия.

До 30 декабря обучающиеся переведены на дистанционное обучение, работа столовой приостановлена.

В связи с произошедшим прокуратура инициировала проверку вместе со специалистами Федерального медико-биологического агентства. По ее итогам будет дана оценка руководству лицея и организатору питания по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

29 ноября школу в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа перевели на дистанционный режим обучения из-за заболевания 82 учеников ротавирусной и энтеровирусной инфекциями.