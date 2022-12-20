Число пострадавших при обрушении на стройке в Подмосковье выросло до 16
Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске выросло до 16. Уточненные данные во вторник, 20 декабря, сообщили медики.
«Травмы при обрушении строительных лесов получили 16 человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии», — сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.
Уточняется, что 10 человек находятся на амбулаторном лечении.
Изначально сообщалось о 15 пострадавших. Леса упали 19 декабря во время демонтажа. Находившиеся там рабочие упали с площадок на снег, после чего конструкция обрушилась на них.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.