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Трассу Горловка — Ясиноватая перекрыли из-за обстрелов со стороны ВСУ

Трассу Горловка — Ясиноватая временно перекрыли из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Трасса Горловка — Ясиноватая временно перекрыта в связи с массированными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 20 декабря, заявил мэр Горловки Иван Приходько.

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«В связи с массированным обстрелом <...> трасса Горловка — Ясиноватая временно перекрыта для движения. Убедительная просьба учесть данную информацию при планировании поездок и пользоваться объездными маршрутами», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинские боевики продолжают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе. В частности, од обстрелами оказываются жилые дома, учреждения здравоохранения и образования в Донецке, Горловке и других городах Донецкой Народной Республики.

Так, ВСУ обстреляли Горолвку минувшей ночью. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 02:30 они выпустили по городу семь снарядов калибром 152 мм.

В ходе обстрелов в Горловке был поврежден детский сад.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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