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В ЛНР сообщили о переброске командованием ВСУ дополнительных сил к Соледару

Офицер НМ ЛНР Марочко: на фоне успеха российских войск командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы к Соледару
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Фото: REUTERS
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные силы к Соледару в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 декабря сообщил офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

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«Успех наших войск в направлении населенного пункта Соледар заставил украинское командование перебрасывать в данный район дополнительные силы и средства с других направлений, а также использовать резервы», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, освобождение населенного пункта Яковлевка, расположенного северо-восточнее Соледара, всерьез обеспокоило украинское командование. Так, для остановки продвижения российских войск на этом направлении и для предотвращения взятия в полукольцо военных ВСУ с населенного пункта Миньковка в район Соледара был отправлен резервный батальон украинских войск, указал Марочко.

Он добавил, что часть штурмующих подразделений ВСУ, задействованных в Северске, была также перенаправлена для удара во фланг продвигающимся подразделениям российских войск.

18 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Яковлевка.

До этого, 9 декабря, военкор Семен Пегов сообщил, что ВСУ отводят войска из Соледара в Славянск. По его словам, это связано с катастрофическими потерями в украинских войсках по линии Северск — Соледар — Бахмут.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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