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Сестра Ким Чен Ына намекнула на скорый запуск МБР на большую дальность

Сестра Ким Чен Ына заявила, что скоро все убедятся в возможностях ракет КНДР
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Фото: REUTERS/FW1
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Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на большую дальность. На это намекнула Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее слова 20 декабря передает агентство ЦТАК.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

В своем заявлении Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), отметила, что страны Запада выступают с критикой возможностей стратегического оружия КНДР, в частности аргументируя это тем, что для подтверждения нужен «запуск под нормальным углом, а не вертикальный пуск».

«Вы вскоре увидите и поймете, когда мы это сделаем», — отметила она.

18 ноября КНДР запустила МБР типа «Хвасон-17». Запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын. Ракета приземлилась в открытых водах Японского моря. Она поднялась на высоту 6 тыс. км и пролетела почти 1 тыс. км. Как отметили в минобороны Японии, выпущенная КНДР баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и при пуске по обычной траектории достичь США.

17 ноября в Японии также сообщили о пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Отмечалось, что запуск произошел, когда КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США продолжат свою милитаристскую деятельность в регионе.

По мнению Вашингтона, запуск ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности. Администрация США попросила все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян сесть за стол переговоров.

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США в свою очередь отметило, что непосредственная угроза для самих Соединенных Штатов Америки или их союзников отсутствует. В то же время Вашингтон напомнил о своих обязательствах по защите Южной Кореи и Японии.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

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