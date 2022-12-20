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Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре ночью под Харьковом

«Страна.ua»: сильный взрыв и пожар произошли ночью под Харьковом
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Фото: Соцсети
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Сильный взрыв, за которым последовал большой пожар, произошел в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщило 20 декабря украинское издание «Страна.ua».

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Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью, около часа ночи. Официальных комментариев относительно произошедшего со стороны Киева пока нет.

Накануне утром воздушная тревога работала в ряде областей Украины. В частности, сигналы оповещения звучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.

Тогда же власти Киева и Киевской области сообщили, что после взрывов несколько объектов критической инфраструктуры получили повреждения. Между тем официальной информации от Министерства обороны РФ пока не поступало.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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