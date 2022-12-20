Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре ночью под Харьковом
Сильный взрыв, за которым последовал большой пожар, произошел в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщило 20 декабря украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью, около часа ночи. Официальных комментариев относительно произошедшего со стороны Киева пока нет.
Накануне утром воздушная тревога работала в ряде областей Украины. В частности, сигналы оповещения звучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.
Тогда же власти Киева и Киевской области сообщили, что после взрывов несколько объектов критической инфраструктуры получили повреждения. Между тем официальной информации от Министерства обороны РФ пока не поступало.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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