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Карта спецоперации на Украине 20 декабря

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля.

На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Невское ЛНР. В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка ДНР в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.

На южнодонецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива ДНР огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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