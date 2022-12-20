Движение на федеральной трассе под Красноярском перекрыто из-за смертельного ДТП
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- Движение на федеральной трассе под Красноярском перекрыто из-за смертельного ДТП
Движение на 459-м км федеральной дороги Р-257 «Енисей» в Красноярском крае перекрыто из-за смертельного ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили 20 декабря в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Минусинска.
«Движение на федеральной автодороге Р-257 на 459-м км (от села Лугавское Минусинского района в сторону Кызыла) временно приостановлено. <…> Произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля», — сообщили в ЕДДС.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.
Накануне движение было затруднено на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае в результате смертельного ДТП с большегрузами.
Авария произошла на 929-м км в районе села Ольгино. Столкнулись три автомобиля: легковушка Toyota Corolla, два большегруза — DAF и «КамАЗ». Погиб водитель легкового авто, водители грузовых машин пострадали.