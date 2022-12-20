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В МИЦ «Известия» обсуждают, каким должно быть дополнительное образование в России. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 20 декабря, проходит пресс-конференция, посвященная итогам IX Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей «Дополнительное образование: баланс традиций и инноваций в обучении и воспитании детей».

Каким должно быть дополнительное образование в России? Как совместить традиции и современный подход? Как решить проблему подготовки кадров в сфере дополнительного образования?

Участники:

  • Антон Лыжин, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России;
  • Лариса Львова, заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» (ВЦХТ);
  • Николай Федченко, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»;
  • Леонид Проценко, исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.
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