В МИЦ «Известия» обсуждают, каким должно быть дополнительное образование в России. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают, каким должно быть дополнительное образование в России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 20 декабря, проходит пресс-конференция, посвященная итогам IX Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей «Дополнительное образование: баланс традиций и инноваций в обучении и воспитании детей».
Каким должно быть дополнительное образование в России? Как совместить традиции и современный подход? Как решить проблему подготовки кадров в сфере дополнительного образования?
Участники:
- Антон Лыжин, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России;
- Лариса Львова, заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» (ВЦХТ);
- Николай Федченко, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания»;
- Леонид Проценко, исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.