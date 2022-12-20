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Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие «разрушению государства»

Лукашенко заявил, что КГБ противодействует «новейшим и изощренным технологиям разрушения государств»
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Фото: ТАСС/Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Комитет государственной безопасности (КГБ) республики с профессиональным праздником, отметив его вклад в противодействие разрушению государства. Текст обращения 20 декабря опубликовала пресс-служба главы государства.

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«Благодарю за сложную, напряженную и порой опасную работу всех, кто смело, самоотверженно и максимально эффективно реагирует на вызовы времени, противодействуя новейшим и изощренным технологиям разрушения государств», — заявил Лукашенко.

Он выразил уверенность в том, что сотрудники органов государственной безопасности будут действовать решительно, безупречно и результативно, чтобы обеспечить безопасную и спокойную жизнь граждан и гостей Белоруссии.

20 октября КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона, а также завербованных им белорусских граждан. Председатель комитета Иван Тертель, кроме того, сообщил о задержании бывшего белорусского военнослужащего — подполковника, который работал на Службу безопасности Украины.

До этого, 18 октября, Тертель заявил о намерении западных спецслужб свергнуть власть в Белоруссии и разорвать ее отношения с Россией. Он отметил, что одна из задач оппозиционеров и их кураторов — втянуть молодежь в деструктивные действия.

11 октября глава КГБ сообщил о планах украинской стороны устроить теракты в Белоруссии. Он уточнил, что на Украине готовят до 300 боевиков для захвата одного из районных центров в республике. При этом, по его словам, подготовкой боевиков занимаются иностранные инструкторы как на Украине, так и в Польше и Литве.

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