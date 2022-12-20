Детский сад поврежден в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ
В результате обстрела украинскими войсками повреждено здание детского сада в поселке шахты имени Изотова. Об этом заявил 20 декабря мэр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько.
«Вследствие обстрела со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] зафиксированы разрушения детского сада № 51, расположенного по улице Переяславская (поселок шахты имени Н. А. Изотова)», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Украинские войска обстреляли город минувшей ночью. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 02:30 они выпустили на город семь снарядов калибром 152 мм.
14 декабря украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки. В результат оказался поврежден ряд зданий: почта, общежитие, территория колонии.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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