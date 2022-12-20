В посольстве заявили о провале попыток США вбить клин в отношения РФ с соседями

Попытки США спровоцировать конфликт России с соседними странами, в частности с Белоруссией, не увенчаются успехом. Об этом во вторник, 20 декабря, заявили сотрудники российского посольства в Вашингтоне.

«В надежде сохранить доминирующие позиции США стараются вбить клинья во взаимоотношения России с соседями. Разумеется, сделать этого ни при каких обстоятельствах не удастся», — подчеркивается в публикации в Telegram-канале дипмиссии.

Таким образом там прокомментировали слова пресс-секретаря американского МИДа Неда Прайса, который счел «ироничным» заявление президента Владимира Путина об отсутствии у РФ интереса к поглощению других государств.

Как отметили в посольстве, взаимоотношения Москвы с партнерами и соседями, в частности с Минском, основываются на искренней дружбе, обоюдном сотрудничестве и поддержке. На фоне внешнего давления эти связи укрепляются, что, по мнению дипломатов, вызывает раздражение у Штатов, которые стремятся изолировать Россию от остального мира.

19 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

В этот день в столице Белоруссии состоялись переговоры между главой республики Александром Лукашенко и российским лидером Путиным. Президенты в числе прочего обсудили создание единого оборонного пространства для обоих государств.

Во время встречи Путин назвал экономику приоритетом в развитии отношений РФ и Белоруссии. Лукашенко в свою очередь сделал ряд заявлений относительно того, как союзные государства в данный момент справляются с возникающими перед ними экономическими вызовами.

Также Лукашенко оценил вклад России в независимость республики и подчеркнул, что отношения РФ и Белоруссии нерушимы.