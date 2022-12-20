Посольство России добилось от властей США возвращения личных вещей Бута

Посольство России в США смогло добиться получения от Вашингтона личных вещей россиянина Виктора Бута, ранее освобожденного из американской тюрьмы. Об этом 19 декабря заявила заведующая консульским отделом посольства России в Соединенных Штатах Надежда Шумова.

«Сегодня (19 декабря. ― Ред.) утром в посольство поступили личные вещи Виктора Бута. Мы отправим в ближайшее время Виктору все [его вещи] домой», ― рассказала Шумова агентству ТАСС.

Также представитель российского консульства заявила о намерениях российских дипломатов добиваться от американских властей возвращения и денежных средств Бута.

По информации агентства, речь идет о $3,7 тыс., а также почти о 300 кг личных вещей Бута, большую часть которых составляют книги и дневниковые записи россиянина.

8 декабря Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После освобождения Бут рассказал, что самым тяжелым в заключении для него было отсутствие общения с родными и друзьями.

В марте 2008 года Бут был арестован в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Свою вину россиянин не признал.

В общей сложности Бут провел в американской тюрьме 12 лет.