В МИД РФ заявили об утрате зрителей из-за отстранения российских спортсменов

Отстранение российских спортсменов от соревнований привело к потере аудитории. Об этом 20 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он обратил внимание на всем известные профессионализм и мастерство российских атлетов.

«Думаю, всем становится всё более очевидным, что их исключение из международных соревнований ведет не только к снижению уровня спортивной конкуренции, накала борьбы и зрелищности, но и к утрате зрительского интереса, а в конечном итоге и объемов спонсорской поддержки», — сказал он «РИА Новости».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 5 декабря МОК оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов.

В то же время российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпийских играх в Пекине. Первоначально президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс отметил необходимость отделять политику от спорта. Однако 3 марта допуск россиян был отозван.

В апреле президент России Владимир Путин предложил альтернативу отмененным в РФ турнирам. Он рекомендовал восполнить международные соревнования отечественными состязаниями, в которых будет обеспечено участие зарубежных атлетов, и поручил правительству разработку перечня новых спортивных форматов.

27 октября стало известно, что мужская и женская сборные России по волейболу отстранены от участия в квалификации на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. В тот же день российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова выразила надежду на то, что ближе к началу соревнований МОК изменит свое решение.

16 ноября стало известно о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в МПК. Он лишен всех прав члена комитета, за исключением права на апелляцию этого решения. За приостановку членства ПКР проголосовали 64 делегата, против — 39, еще 16 человек воздержались. Тогда же МПК приостановил членство Белоруссии в организации.