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Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной

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Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в новых регионах России как очень сложную. Об этом он заявил 20 декабря во время поздравительного обращения к сотрудникам органов госбезопасности по случаю их профессионального праздника.

«Обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», ― подчеркнул российский лидер.

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По мнению Путина, органы госбезопасности должны сделать все возможное для обеспечения безопасности граждан, а также соблюдения их прав и свобод.

Помимо этого, на фоне все новых угроз российский президент призвал спецслужбы усилить контроль обстановки в местах массового пребывания граждан, а также на стратегических объектах транспортной и энергетической инфраструктуры.

Более того, Владимир Путин заявил о необходимости ФСБ усилить пограничный контроль на территории страны для пресечения деятельности диверсантов и разведчиков других стран.

Ранее, 6 декабря, власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе на 15 суток. Губернатор области Роман Старовойт также отменил занятия в нескольких школах из-за возгорания в районе аэродрома.

В тот же день Старовойт сообщил о возгорании нефтенакопителя в районе областного аэродрома. Причиной назвали атаку беспилотника.

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