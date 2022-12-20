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В Китае предрекли Европе удар от США из-за спорного закона IRA

Политолог Сунь: США не уступят Евросоюзу по вопросу субсидий в рамках спорного закона IRA
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Вашингтон вряд ли пойдет на уступки Евросоюзу (ЕС) в вопросе изменения вызвавшего разногласия между союзниками закона о снижении инфляции (IRA). Об этом заявил 19 декабря политолог Сунь Яньхун из Европейского института Китайской академии общественных наук в интервью порталу «Гуаньча».

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«Европейцы, вероятно, не хотят вести торговую войну, поэтому все еще надеются, что США пойдут на некоторые уступки путем двусторонних переговоров. По прогнозам, до того, как акт вступит в силу, ЕС проведет еще раунд переговоров с Вашингтоном, однако учитывая, сколько осталось времени, вероятность пересмотра невелика», — сказал она.

Политолог заявила, что Европа много раз выражала негодование дискриминационной промышленной политикой, которая проводит американская сторона.

США захотели поддержать местную электромобильную промышленность, но европейская отрасль слишком велика. Если автомобильные компании государств ЕС будут включены в программу субсидирования, Соединенные Штаты не смогут достичь своих политических целей, добавил эксперт.

Ранее, 18 декабря, немецкая газета Die Welt высказала мнение, что ответные меры стран ЕС на закон США о снижении инфляции грозят торговой войной между союзниками.

До этого, 12 декабря, аналитик Кауш Арха отметил, что администрация президента США Джо Байдена вбила клин в отношения с союзниками, приняв закон о снижении инфляции.

Американский закон предусматривает инвестиции в защиту климата и энергетическую безопасность. Субсидии вводятся в том числе для электромобилей, аккумуляторов и проектов по возобновляемым источникам энергии — если они полностью производятся в США.

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