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Программа мониторинга МВФ поможет Киеву получить новые средства

В МВФ заявили, что программа мониторинга поможет Украине получить новые средства
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Фото: TASS/Zuma
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Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат 19 декабря сообщила, что расширенная программа мониторинга украинской экономики поможет Киеву проводить взвешенную макроэкономическую политику и привлечь финансовые средства из внешних источников.

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По ее словам, руководство МВФ одобрило запрос Киева на проведение программы мониторинга с участием исполнительного совета фонда. Гопинат отметила, что программа разработана с учетом нынешней ситуации на Украине. Она призвана помочь киевским властям проводить взвешенную макроэкономическую политику и стимулировать привлечение финансовых средств доноров.

«Крупная и стабильная внешняя финансовая поддержка будет иметь решающее значение для успешной реализации стратегии властей, а предоставление предварительных выплат поможет преодолеть напряженность в начале 2023 года», — говорится в письменном заявлении Гопинат.

Она отметила, что приоритетом данной программы является адресный набор политических действий для поддержки макроэкономической и финансовой стабильности Украины.

«Программа устремлена к повышению уровня прозрачности и сохранению с трудом достигнутых результатов прошлых программ фонда, в том числе в сфере независимости Национального банка Украины и, в более широком смысле, в областях управления и борьбы с коррупцией», — добавила Гопинат.

Кроме того, Гопинат считает, что эффективная реализация программы должна помочь проложить путь к возможной полномасштабной программе МВФ.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу миссии МВФ на Украине Гэвина Грея, Киеву потребуется от $40 млрд до $57 млрд внешнего финансирования в 2023 году. При этом фонд не будет сам предоставлять кредиты, но надеется, что программа поможет укрепить доверие стран-доноров к Украине.

Ранее, 3 ноября, стало известно, что украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд. Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Киев рассчитывает на полное финансирование образовавшегося дефицита со стороны международных партнеров.

Глава МВФ Кристалина Георгиева 12 октября сообщила, что МВФ и международные партнеры Украины выделили ей в целом $35 млрд в виде грантов и кредитов в 2022 году. По оценкам фонда, ежемесячные финансовые потребности Украины за счет внешних вливаний в 2023 году будут составлять $3–4 млрд в месяц.

30 сентября стало известно, что Национальный банк Украины решил запросить у МВФ экстренную помощь в размере $1,3 млрд. В банке уточняли, что в случае одобрения запроса деньги Украине могут поступить уже в октябре.

До этого, 13 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инфляция в стране в 2023 году может вырасти до 30%. Он подчеркнул, что украинское правительство прогнозирует рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

Западные страны усилили финансовое и военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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