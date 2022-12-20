Подросток попытался скрыться от ДПС на грузовике в Красноярском крае

15-летний подросток за рулем грузовика попытался скрыться от сотрудников полиции в селе Унер Саянского района Красноярского края. Об этом 20 декабря сообщили в местном главке ГИБДД.

Сотрудники ДПС в ходе патрулирования обратили внимание на автомобиль Toyota LiteAce. По их информации, водитель проигнорировал их требование остановиться и попытался скрыться от инспекторов.

После непродолжительного преследования полицейские остановили машину, за рулем которой находился ученик 9 класса без прав на вождение транспортного средства. По данным МВД, в машине также находился 51-летний отец несовершеннолетнего.

«В присутствии законного представителя подросток был отстранен от управления автомобилем. Его отец пояснил, что и ранее разрешал сыну брать автомобиль в целях помощи по хозяйству, вот и в этот раз поручил ребенку вывезти золу на свалку», ― отметили в ГИБДД.

В отношении владельца автомобиля был составлен административный материал за предоставление управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему прав на вождение (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей.

Помимо этого, комиссия по делам несовершеннолетних подняла вопрос о постановке подростка на учет и о привлечении его родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Ранее, 11 декабря, 16-летний подросток погиб после того, как взял без спроса покататься машину своей мамы в Ленинградской области.

По информации МВД, подросток не справился с управлением и угодил в кювет. От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии до прибытия медиков.