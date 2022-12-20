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В Белом доме не стали говорить о медобследовании Байдена

В Белом доме отказались говорить о возможности медобследования Байдена перед выборами
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Белый дом не располагает подробностями о планах президента США Джо Байдена пройти медкомиссию перед участием в президентской гонке 2024 года. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявила официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер.

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«Не буду забегать вперед <…> Что могу сказать: здоровье президента в хорошем состоянии, он поддерживает активный образ жизни», — сообщила она в ходе брифинга.

Пресс-секретарь Белого дома отметила лишь, что диспансеризация состоится в обозримом будущем, а ее результаты будут обнародованы.

При этом Жан-Пьер напомнила, что не может раскрывать детали предвыборной кампании.

80-летний Джо Байден регулярно становится предметом обсуждения из-за своих оплошностей и оговорок. Подобные инциденты неоднократно вызывали споры по поводу состояния самого возрастного лидера США в истории.

Чтобы избежать казусов, глава государства нередко использует шпаргалки. Этот факт был подтвержден фотографиями журналистов. В июне Байден нечаянно перевернул карточку, на которой была подробная инструкция, вплоть до «войти в зал» и «сесть на свое место».

Волнение зрителей и врачей время от времени вызывают ролики, на которых президент буквально не понимает, где он находится. Так, в апреле Байден выступил в Гринсборо, Северная Каролина: после благословения аудитории он обернулся и подал руку в пустоту.

14 июня появилась информация о возможном участии действующего президента США в предстоящих выборах. В свою очередь пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье политика могут стать препятствием для продолжения карьеры.

Позже, в ноябре, в Белом доме заявили, что Байден, вероятнее всего, примет решение о выдвижении на второй президентский срок в начале 2023 года.

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