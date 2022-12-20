В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Хабаровском

Три человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Об этом 20 декабря сообщили в Минздраве региона.

«В ККБ имени (О. В. — Ред) Владимирцева находится восемь пациентов, из них трое в реанимации. Три пациента находятся в нейрохирургическом отделении, два в травматологическом», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ККБ №1 имени С. И. Сергеева три пациента находятся в отделении торакальной хирургии. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести.

Как сообщили в ведомстве, 22 пострадавших доставили в больницы санитарными бортами. В данный момент на амбулаторном лечении находятся 11 пациентов, остальные — в стационаре.

Накануне пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что четыре человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Хабаровском крае.

Авария произошла 16 декабря на 178-м км трассы Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре. Служебный автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщалось о восьми погибших.

По информации «Известий», в расследовании причин есть несколько версий, в том числе уснувший водитель.