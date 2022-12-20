Генсек ОДКБ исключил включение новых стран в состав организации

В настоящий момент вопрос о включении новых стран в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обсуждается. Об этом агентству «РИА Новости» заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«Нет, сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощенно, не нужно гнаться за количеством», ― подчеркнул политик.

Сейчас в составе ОДКБ числятся Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее, 27 ноября, Станислав Зась заявил, что общей задачей объединения были и остаются сохранение безопасности в регионе и решение различных конфликтов.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.