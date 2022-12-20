Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной

Обстановка на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) в настоящий момент очень тяжелая. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Во время поздравления с Днем работника органов безопасности российский лидер отметил важность их работы в новых российских регионах.

«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», ― подчеркнул Путин.

Также российский лидер призвал особенно собраться и сконцентрироваться служащих в контрразведке, в том числе и военной, на приграничных территориях. Причина, по словам Путина, в необходимости категорически пресекать работу зарубежных спецслужб, а также предателей, шпионов и диверсантов.

Президент России напомнил, что одной из главных задач служащих российских спецслужб было и остается сохранение безопасности граждан, их прав и свобод. Путин пообещал, что подразделения органов безопасности будут получать новейшее и самое передовое оружие.

Ранее, 18 ноября, контрразведка Луганской Народной Республики (ЛНР) задержала исполнителя, а также установила куратора терактов, планировавшихся на территории региона перед референдумом о вхождении в состав РФ.

30 сентября президент РФ по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.