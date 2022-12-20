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Лукашенко: Минск удовлетворен условиями ценообразования на газ на ближайшие три года

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Белоруссию полностью устраивают достигнутые с Россией договоренности насчет цен на газ на ближайшие три года. Такое заявление сделал в понедельник, 19 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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Лукашенко подчеркнул, что согласованная цена очень выгодна для Минска в связи с активной помощью со стороны Москвы.

«Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года», ― подчеркнул он.

Также белорусский лидер упомянул, что в ходе обсуждений появились новые темы в области поставок газа, но, по его словам, говорить о них пока еще рано.

Александр Лукашенко добавил, что теперь правительствам России и Белоруссии поручено обратить принятые решения в формальный вид.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко рассказал, что стороны смогли договориться насчет основных параметров по ценам на энергоресурсы из России.

По мнению Путина, Минск получил выгодные и фиксированные цены на российский газ на ближайшие три года.

В целом, оценивая переговоры, Владимир Путин назвал их итоги позитивными, отметив, что страны в конструктивном ключе смогли обсудить важные темы в области безопасности, обороны и экономики.

На встрече Лукашенко заявил, что Москва и Минск открыты к диалогу, в том числе с Европой. Он отметил, что Белоруссия и Россия, несмотря на «некоторые шероховатости», находят ответы на все угрозы.

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