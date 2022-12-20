Британцы возмутились словами Сунака о переговорах по Украине

Читатели британского таблоида Daily Mail в понедельник, 19 декабря, возмутились высказыванием премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который назвал «совершенно бессмысленной» возможность мирных переговоров с Москвой по Украине и в то же время призвал нарастить поставки западного вооружения Киеву.

«Перестань беспокоиться об Украине и начни беспокоиться о Великобритании. И заставь свою жену платить налоги. Если тебе так дорога Украина, почему бы не переехать туда и не платить налоги там», — прокомментировал пользователь Fox9999999x.

Herbie11 добавил, что Сунаку следовало бы лучше побеспокоиться о мерзнущих в своих домах пенсионерах, поскольку происходящее на Украине не имеет ни малейшего отношения к Великобритании.

Похожее мнение высказал и Not13. Он напомнил, что Сунак является британским, а не украинским премьер-министром.

Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в ситуации, пока российские войска находятся на территории страны. По мнению политика, любой призыв России к прекращению огня нужно игнорировать.

Кроме того, в этот день советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) опробовали в действии ракеты Marlet на базе британского ПЗРК Starstreak.

До этого, 17 декабря, стало известно, что Великобритания отправила Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone 2. Лондон выделил Киеву новый пакет военной помощи, который оценивается в £50 млн.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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