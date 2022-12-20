КНДР выразила беспокойство из-за новой стратегии нацбезопасности Японии

Изменения в оборонной стратегии Японии вызывают беспокойство у КНДР. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление северокорейского МИДа.

«Принятие Японией новой стратегии безопасности, которая официально допускает обладание средствами превентивного удара по другим странам, создает серьезный кризис в сфере безопасности на Корейском полуострове и в Восточной Азии», — говорится в комментарии ведомства.

Подчеркивается, что в текущих обстоятельствах Пхеньян сохраняет за собой право принимать необходимые меры для защиты суверенитета, территориальной целостности и внутренних интересов республики.

«Япония скоро поймет, что сделала явно неправильный и опасный выбор», — отмечается в тексте.

Кроме того, в МИД КНДР сочли действия японского правительства в оборонной сфере нарушением устава ООН, согласно которому Японии разрешается использовать военный потенциал исключительно в целях самообороны, но не для решения внешних конфликтов.

Ранее, 16 декабря, в Reuters оценили изменения в японской стратегии безопасности как крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны. Так, на укрепление своего потенциала Япония направит $320 млрд.

Кроме того, в рамках обновленной стратегии Северная Корея рассматривается как «еще более серьезная угроза, чем ранее».

27 ноября данные опроса агентства Kyodo показали, что большинство жителей Японии поддержали инициативу правительства страны, согласно которой в случае нападения на государство допускается нанесение контрударов по базам противника. Так, за нанесение ответных ударов выступили 60,8% респондентов, против них высказались 35% опрошенных.

До этого, 22 ноября, стало известно, что Япония планирует в течение пяти лет получить ракеты для удара по базам противника.