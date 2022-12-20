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КНДР выразила беспокойство из-за новой стратегии нацбезопасности Японии

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Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku
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Изменения в оборонной стратегии Японии вызывают беспокойство у КНДР. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление северокорейского МИДа.

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«Принятие Японией новой стратегии безопасности, которая официально допускает обладание средствами превентивного удара по другим странам, создает серьезный кризис в сфере безопасности на Корейском полуострове и в Восточной Азии», — говорится в комментарии ведомства.

Подчеркивается, что в текущих обстоятельствах Пхеньян сохраняет за собой право принимать необходимые меры для защиты суверенитета, территориальной целостности и внутренних интересов республики.

«Япония скоро поймет, что сделала явно неправильный и опасный выбор», — отмечается в тексте.

Кроме того, в МИД КНДР сочли действия японского правительства в оборонной сфере нарушением устава ООН, согласно которому Японии разрешается использовать военный потенциал исключительно в целях самообороны, но не для решения внешних конфликтов.

Ранее, 16 декабря, в Reuters оценили изменения в японской стратегии безопасности как крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны. Так, на укрепление своего потенциала Япония направит $320 млрд.

Кроме того, в рамках обновленной стратегии Северная Корея рассматривается как «еще более серьезная угроза, чем ранее».

27 ноября данные опроса агентства Kyodo показали, что большинство жителей Японии поддержали инициативу правительства страны, согласно которой в случае нападения на государство допускается нанесение контрударов по базам противника. Так, за нанесение ответных ударов выступили 60,8% респондентов, против них высказались 35% опрошенных.

До этого, 22 ноября, стало известно, что Япония планирует в течение пяти лет получить ракеты для удара по базам противника.

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