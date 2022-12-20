В США рассказали о бегстве пограничников со службы

Сотрудники пограничной службы США начали массово покидать свои должности на фоне возможной отмены нормы о высылке мигрантов из страны. Об этом рассказал вице-президент национального совета пограничной службы США Крис Кабрера.

«Если вы посмотрите на количество людей, уходящих на пенсию — как только такое право появляется у человека, он сразу бежит за дверь, никто не хочет задерживаться. И конца этому не представляется», ― отметил Кабрера в разговоре с «РИА Новости».

Сотрудник американской погранслужбы также посетовал, что ведомство ожидает большого числа новых мигрантов, отчего он и его коллеги страдают от низкой морали.

«Я никогда не видел такой плохой ситуации с моралью, а я видел довольно плохие. Мораль — в туалете», ― пояснил Крис Кабрера.

Ожидается, что 21 декабря в США перестанет действовать раздел 42, который разрешает высылать из страны мигрантов, если те находятся или находились в высоком риске заболевания COVID-19.

Ранее в ноябре ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв беженцев в США самым тяжким преступлением действующего американского президента Джо Байдена. По мнению журналиста, граждане Мексики нелегально пересекают границу страны в районе реки Рио-Гранде и не встречают никакого сопротивления со стороны американских властей.