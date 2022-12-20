Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России

Тегеран на нарушает передачей оружия другим странам резолюцию 2231 Совбеза ООН, утвердившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани.

«Я бы хотел коснуться беспочвенных обвинений о том, что Иран передал России БПЛА, якобы в нарушении резолюции 2231. Во-первых, запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года. А значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к резолюции 2231», — сказал он.

В параграфе 4а приложения Б к резолюции 2231 говорится, что все государства с предварительного согласия Совбеза ООН могут участвовать в прямой или косвенной поставке или передаче Ирану всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые, «по оценке государства, могли бы способствовать разработке систем доставки ядерного оружия», отметил дипломат.

Иран озвучивал позицию относительно того, что не создавал и не поставлял предметы, которые, как он считает, могли бы содействовать развитию систем доставки ядерного оружия, добавил Иравани.

Ранее в этот день замгенсека международной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила, что ряд государств заявил о якобы использовании РФ иранских беспилотников, переданных Москве в обход резолюции 2231 СБ ООН. В частности, обвинения выдвинули Украина, Франция, Германия, Великобритания и США.

Также в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что утверждения о том, что Россия якобы использует на Украине беспилотники иранского производства, безосновательны. Он добавил, что попытки надавить на Иран тормозят восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

До этого, 3 декабря, спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли рассказал в интервью Bloomberg, что Вашингтон переключит внимание на «поставки» иранского оружия в РФ, а не на переговоры по восстановлению ядерной сделки, которая зашла в тупик.