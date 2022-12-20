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Социолог предупредил об угрозе обнищания Германии из-за инфляции

Социолог Шнайдер: Германия из-за кризиса рискует превратиться в «государство нищих»
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Фото: Global Look Press/Ren Pengfei
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Резкий рост цен на энергоносители, инфляция и общий рост стоимости жизни довели Германию до состояния, когда государство рискует стать «страной нищих». Такое мнение в интервью немецкому журналу Focus выразил социолог Ульрих Шнайдер.

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По его словам, многие люди на фоне роста стоимости жизни в ФРГ не знают, смогут ли прокормить себя в следующем месяце. Отмечается, что число бедных в стране составило порядка 13,8 млн человек.

«В течение многих десятилетий Германия была современным государством всеобщего благосостояния. Мы не должны допустить, чтобы оно постепенно превратилось в государство нищих, потому что мы не даем бедным того, в чем они нуждаются», ― подчеркнул Шнайдер.

Для кого-то поломка стиральной машины или автомобиля стали непосильной ношей из-за роста цен.

Помимо этого, Шнайдер раскритиковал немецкое правительство за его политику в отношении бедноты и распределения доходов в стране в пользу граждан со средним и высоким уровнем дохода.

«Со всеми своими мерами федеральное правительство более или менее оставило беднейших людей под дождем. В целом люди с высокими доходами получают наибольшую выгоду от льгот, будь то скидка на топливо, освобождение от подоходного налога или снижение цен на газ», ― подчеркнул эксперт.

Между тем 17 декабря газета Die Welt сообщила, что в ФРГ провалили план сэкономить в этом году газ. Издание пояснило, что причина тому ― усложнившиеся погодные условия.

В результате только с 12 по 16 декабря граждане Германии потребляли на 14% больше газа по сравнению с предыдущей неделей, а теперь им приходится идти на различные ухищрения вроде отапливания отдельных комнат или снижения общей температуры.

Германия и другие европейские страны столкнулись с необходимостью вводить меры по экономии газа на фоне беспрецедентного роста цен на него из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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