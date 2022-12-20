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В Донецке зафиксировали нетипичные разрушения после атаки ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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После очередного обстрела Донецка со стороны украинских боевиков в городе были замечены нетипичные разрушения для реактивной системы залпового огня «Град».

По словам корреспондента агентства «РИА Новости», обстановка на месте прилетов не соответствует стандартным последствиям работы РСЗО «Град». Так, неподалеку от больницы имени Калинина зафиксировали глубокие следы от снаряда. Также в результате удара были выбиты канализационные люки и, по всей видимости, повреждены подземные коммуникации.

Как удалось выяснить военкору «Известий», для атаки на Донецк Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали чешские РСЗО «Вампир». Боеприпасы от этой установки нашли после обстрела.

Также во вторник журналист «Известий» Станислав Григорьев показал последствия ракетных ударов по городу. Один из снарядов попал в крышу здания образовательного учреждения и пробил стену спортзала. Пожарные оперативно потушили начавшийся на месте происшествия огонь. Отмечается, что устранить повреждения в ближайшее время будет затруднительно.

Накануне мэр Донецка Кулемзин сообщил, что от обстрелов пострадали детский сад и здание больницы. Также из-за действий ВСУ были повреждены несколько жилых домов и автомобилей.

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Тогда же представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные выпустили 21 ракету из РСЗО по Донецку. Уточнялось, что 15 ракет было выпущено по направлению Калининского района, еще шесть — по Ленинскому району.

Представители Народной милиции ДНР сообщали, что часть снарядов попала в районы расположения телевышки и Донецкому клиническому территориальному медицинскому объединению (бывшая больница имени Калинина).

Кроме того, 19 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Киев в намеренных ударах по гражданскому населению, в том числе из орудий западного производства.

Спецоперация РФ по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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