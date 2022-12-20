Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 декабря

Переменная облачность, гололедица и до 8 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 20 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –6 до –8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –14, местами также возможен небольшой снег.

В Московской области днем ожидается от –4 до –9 градусов, ночью — до 20 градусов мороза.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 3–10 м/с.

Атмосферное давление составит 748–751 мм ртутного столба.

Ранее, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» пообещал москвичам потепление до +3 градусов до конца недели.

В этот же день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидаются морозы, однако на протяжении недели погода будет переменчивой.

Кроме того, 19 декабря сообщалось, что высота сугробов в столице достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.