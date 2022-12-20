Эксперт объяснил дефицит дворников в Москве

В столице не хватает дворников — согласно данным Центра занятости населения Москвы, по состоянию на 19 декабря не заняты более 1,6 тыс. подобных вакансий, причем за последнюю неделю их число увеличилось на 10%, выяснили «Известия».

Согласно данным Центра занятости населения Москвы, средняя зарплата дворников в столице составляет 25–30 тыс. руб., но есть предприятия, которые предлагают 40–50 тыс. рублей. Больше всего дворников (200 человек) требуется в Басманный район Москвы. На втором месте по дефициту дворников находится Теплый Стан (60 вакансий), на третьем — Ясенево, Обручевский район и Хорошево-Мневники (по 50 вакансий).

Мигрантов, которые традиционно занимаются этой работой, становится меньше, пояснил «Известиям» председатель комиссии совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

По его данным, в Москве этой работой на штатных должностях занимается около 30 тыс. гастарбайтеров. Но их всё равно не хватает. По словам эксперта, все больше жителей Средней Азии ориентируются на работу в Китае. Там зарплата среднего промышленного рабочего выше, чем можно заработать в России.

«В России же, помимо низкого уровня заработка и высокой стоимости жизни, довольно строгое миграционное законодательство. За любые два административных нарушения мигрантам грозит выдворение из России и трехлетний запрет на въезд», — подчеркнул Юрий Московский.

По словам эксперта, работодатели в последнее время стали предпочитать мигрантам россиян. Но работать дворниками, да еще и за такую зарплату россияне не спешат, уточнил Юрий Московский.

«По разным причинам мы лишились части мигрантов, которые ехали к нам работать с Украины. Беженцы в нынешнее время покрыть этот дефицит не в состоянии — это абсолютно другая категория», — сказал он.

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