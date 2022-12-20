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Эксперт рассказал об испытаниях военной техники НАТО на Украине

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Фото: commons.wikimedia.org/Stridsvagn122
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Боевые действия на Украине для военно-промышленного комплекса стран НАТО и их союзников — хорошая возможность «обкатать» как существующие системы вооружения, так и перспективные, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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Так он прокомментировал новость об обстреле Донецка 18 декабря шведскими гаубицами Archer («Лучник).

«Шведская Archer — это гаубица 155-миллиметрового натовского калибра. Такие орудия относят к тяжелым, и, конечно, их снаряды производят большие разрушения. Швеция — страна с развитым и сбалансированным ВПК, который способен выпускать самолеты, корабли, артиллерийские и другие системы вооружения. Для них Украина — это хорошая возможность проверить свое оружие в боевых условиях. Швеция здесь не одинока. Свои артсистемы этого калибра поставляют на Украину чехи, французы, поляки и другие. По итогам боевого применения будут сделаны выводы, а сами системы доработаны. За их эксплуатацией и поломками должны следить инженеры. Шведская система, думаю, представляет особый интерес. Ее делали в северной стране, и она должна быть хорошо адаптирована к холодам, не столь хрупкая и изящная, как, например, французская Caesar», — рассказал Василий Дандыкин.

Эксперт напомнил, что Швеция пока не состоит в НАТО, но ее вскоре должны туда принять.

«Страна одной из первых начала поставлять оружие Украине, так что она давно идет в фарватере НАТО», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что шведский ВПК имеет и коммерческие интересы — хорошо зарекомендовавшая себя в ходе боевых действий техника в дальнейшем может рассчитывать на крупные заказы.

В МИД РФ 19 декабря заявили, что в воскресенье украинские силовики при обстреле Донецка широко использовали «в том числе шведские гаубицы Archer («Лучник»), проходящие «обкатку».

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