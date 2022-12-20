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Глава СБ Молдавии Мустяцэ обвинил Россию в подготовке нападения на республику в 2023 году

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Глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил Россию в подготовке вторжения в республику в 2023 году. Об этом он рассказал 19 декабря в интервью телеканалу TVR Moldova.

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Как отметил Мустяцэ, вопрос не в том, будет ли наступление России на Молдавию, а в том, когда конкретно это произойдет.

«Либо в начале года, в январе–феврале, или позже — в марте–апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше», — заявил он.

При этом каких-либо доказательств или обоснований своих слов он не привел.

В свою очередь, службе информации и безопасности Молдовы пришлось разъяснять заявление Мустяцэ. На сайте ведомства уточняется, что он имел в виду не нападение России на Молдавию, а попытку российской армии «пробить сухопутный коридор» в Приднестровье.

В этот же день первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал заявление спецслужб Молдавии «совершенно безответственным».

По его мнению, такие заявления сделаны для того, чтобы «привлечь внимание европейской общественности и попросить помощи старших партнеров по НАТО, куда они все стремятся, и по Евросоюзу». Он также указал на то, что это недостойное поведение.

Еще в ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. Она отметила, что в Молдавии происходит зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.

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