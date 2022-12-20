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В Сирии сообщили о ракетном обстреле пригорода Дамаска
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В Сирии сообщили о ракетном обстреле пригорода Дамаска

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
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Взрывы слышны в окрестностях столицы Сирии Дамаска. Об этом 20 декабря сообщило агентство SANA.

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Отмечается, что один из пригородов Дамаска подвергся нападению со стороны Израиля. По информации агентства, в настоящий момент работают средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии.

Ранее, 14 ноября, военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по объектам в районе военного аэродрома «Шайрат». Отмечается, что ПВО Сирии удалось уничтожить три ракеты из восьми. В результате ракетных ударов двое сирийских военнослужащих погибли и трое получили ранения.

25 октября два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске. Двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

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