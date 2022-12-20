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Путин заявил о необходимости жестко пресекать действия зарубежных спецслужб

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Президент России Владимир Путин призвал силы контрразведки страны максимально собраться в работе по поиску вражеских шпионов и диверсантов. Об этом российский лидер заявил в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности 20 декабря.

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По словам Путина, сейчас очень важно жестко пресекать работу зарубежных спецслужб и выявлять предателей, диверсантов и шпионов. По этой причине надо усилить работу Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Российский лидер подчеркнул, что государственная граница является важнейшим рубежом обеспечения безопасности страны. По этой причине попытки ее нарушения должны быстро пресекаться всеми имеющимися средствами.

Путин также обратил внимание на крайне сложную обстановку на границах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Но он напомнил, что долг российских контрразведчиков ― защитить жителей регионов и обеспечить соблюдение их прав и свобод.

День ФСБ традиционно отмечается в России с 1995 года. Помимо сотрудников ФСБ 20 декабря также принято поздравлять разведчиков Службы внешней разведки (СВР) и сотрудников Федеральной службы охраны.

Чаще всего праздничные мероприятия у сотрудников спецслужб проходят в закрытом формате по причине секретности их работы. Также в этот день проходит торжественный прием в Кремле. На нем нередко выступают артисты и общественные деятели, поздравляющие российских разведчиков с профессиональным праздником.

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