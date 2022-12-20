Небензя опроверг обвинения в использовании Россией иранских БПЛА

Утверждения о том, что Россия якобы использует на Украине беспилотники иранского производства, безосновательны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник, 19 декабря.

«Эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Небензи, подобные попытки надавить на Иран тормозят восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ставят под угрозу те успехи, которых удалось достичь к настоящему моменту. Постпред отметил, что за исключением провокационных выпадов российская сторона не видит препятствий для соглашения по иранской ядерной программе.

Ранее в этот день замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о том, что ряд стран заявил о якобы передаче Тегераном подсанкционных БПЛА в нарушение резолюции 2231 Совбеза международной организации (о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе). Документ запрещает Тегерану экспортировать конкретные виды продукции без предварительного одобрения СБ ООН.

3 декабря спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли рассказал в интервью Bloomberg, что Вашингтон переключит внимание на «поставки» иранского оружия в РФ, а не на переговоры по восстановлению ядерной сделки, которая зашла в тупик.

24 октября Небензя назвал фейками сообщения о применяемых Россией на Украине иранских беспилотниках. Он добавил, что действия западных делегаций в рамках расследования по беспилотникам создают опасный прецедент для работы ООН.

Газета The Washington Post 16 октября сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти данные и отметил, что WP в последнее время публикует очень много информационных вбросов.