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На Украине раскрыли последствия решения ВСУ взорвать дамбу под Киевом

ВСУ взорвали дамбу под Киевом, заставив местных жителей страдать от подтоплений
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали дамбу на реке Ирпень в целях обороны Киевской области. Однако это привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население, сообщило издание «Страна.ua» 19 декабря.

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Отмечается, что в результате взрыва дамбы жители села Демидов потеряли урожай. Помимо этого, подвалы их домов оказались затоплены, на стенах образовались трещины и плесень, а вода в колодцах испортилась.

По словам одного из местных жителей, с наступлением холодов вода в подвалах может повредить фундамент.

«Во всех домах по нашей улице подвалы и погреба наполнены водой. Когда вода замерзнет, лед разорвет абсолютно всё. У нас и так трещины по стенам, а после такого дом будет аварийным, опасным для проживания», — рассказал он.

Кроме того, местные жители негодуют из-за бездействия властей, которые не выделяют средств на закупку помп для откачки воды, люди были вынуждены собирать деньги самостоятельно.

Ранее, 6 ноября, украинские войска обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив шесть ракет. Как отметили экстренные службы, ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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